Rebondissement pour un gros transfert, le coup de maître de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif cet été, l’OM a enrôlé à un nouveau renfort offensif à savoir Iliman Ndiaye. Après un long bras de fer, le club phocéen a finalement remporté la bataille face à Sheffield United, notamment en jouant sur la corde sensible de l’international sénégalais, fan de l’OM, comme le raconte Walid Acherchour.

L'Olympique de Marseille continue de renforcer son secteur offensif. Après Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, c'est au tour d'Iliman Ndiaye de s'engager avec le club phocéen. Un dossier qui a été très long à se décanter à cause des négociations avec Sheffield United. Mais d'après Walid Acherchour, c'est un très joli coup réalisé par l'OM.

L’OM lâche une star, l’incroyable décision https://t.co/uFgGmX3rLX pic.twitter.com/tdfzdA9oSU — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Ndiaye, le gros coup de l’OM ?

« C’est le meilleur joueur de Championship avec Joao Pedro (attaquant de Watford, brésilien, NDLR), il a eu des stats incroyables l’an dernier. Il a fait huitième de finale de Coupe du Monde avec le Sénégal en incorporant cette équipe. C’est lui qui a changé le visage de cette équipe qui était un peu amorphe au début de la compétition offensivement. C’est un jeune joueur. On a souvent dit que Marseille prenait des joueurs un peu vieillissant, dans la force de l’âge, qui avaient besoin d’un rebond… », confie le consultant RMC au micro de l’ After Foot avant de dévoiler les coulisses de ce transfert.

«Ça montre que Marseille a une force de persuasion»