Mbappé déclare la guerre au PSG !

Jean de Teyssière

Le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé continue de plus belle. Sa clause de prolongation pouvait être activée jusqu'au 31 juillet, mais il ne l'a pas fait. Conséquence : le PSG va s'activer pour vendre son joueur, tandis que Mbappé semble vouloir rester jusqu'au bout de son contrat, en juin 2024. Cette situation se tend, surtout que Mbappé est énervé par la situation et ne compte pas du tout être coopératif.

Mbappé énervé de la situation

La situation entre le PSG et Kylian Mbappé semble s'envenimer au fur et à mesure. Surtout que d'après L'Équipe , Kylian Mbappé, qui affiche un visage souriant et détendu à l'entraînement serait, en privé, énervé par la situation. Le quotidien explique que le crack de Bondy reste très investi aux entraînements même s'il ne s'agit que d'une façade.

Mbappé ne fera aucun cadeau au PSG