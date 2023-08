Le PSG envoie du lourd sur le mercato, qui est la meilleure recrue ?

La rédaction

Depuis le début du mercato estival, le PSG a frappé très fort sur le marché. En effet, le club de la capitale a recruté pas moins de sept recrues, alors qu'il lui reste encore un mois pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Selon vous, qui est le plus gros renfort du PSG ?

Alors que le PSG est passé à côté de sa saison 2022-2023, n'ayant remporté que la Ligue 1, Luis Campos n'a pas chômé cet été pour renforcer l'effectif de son nouvel entraineur : Luis Enrique. En effet, le conseiller football parisien a déjà étoffé toutes les lignes parisiennes, et ce, alors qu'il reste encore un mois avant la fin de la période des transferts.

Le PSG renforcer toutes ses lignes

D'abord, Luis Campos a apporté du sang frais dans la défense du PSG. En effet, Milan Skriniar (28 ans) s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG, alors que son contrat avec l'Inter se terminait le 30 juin. De surcroit, Lucas Hernandez (27 ans) a quitté le Bayern pour défendre les couleurs du PSG. L'écurie rouge et bleu ayant déboursé 45M€ environ pour faire plier le club emmené par Thomas Tuchel. Ensuite, le PSG s'est offert les services de deux nouveaux milieux de terrain : Manuel Ugarte (22 ans) et Cher Ndour (19 ans). Le premier est arrivé en provenance du Sporting pour une somme proche de 60M€, soit le montant de sa clause libératoire, tandis que le second a couté 0€ à Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien. Cher Ndour étant en fin de contrat avec le Benfica depuis le 30 juin.

Arnau Tenas a signé ce dimanche

En attaque, le PSG a réussi à boucler les transferts de Marco Asensio (27 ans), transféré librement et gratuitement à la fin de son contrat avec le Real Madrid le 30 juin, et de Kang-In Lee (22 ans). Ce dernier évoluait à Majorque et a été acheté pour une somme proche de 22M€. Enfin, le PSG a officialisé la signature d'Arnau Tenas. Formé au FC Barcelone, le gardien de 22 ans était également sans club le 1er juillet.



