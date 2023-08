Coup de tonnerre, le transfert d'une star du PSG tombe à l'eau

Thibault Morlain

Outre Marco Verratti, ces derniers jours, on a également parlé d'un possible transfert de Marquinhos vers l'Arabie Saoudite. Le capitaine du PSG était annoncé dans le viseur d'Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Marquinhos va-t-il alors lui aussi rejoindre le championnat saoudien ? On connaitrait désormais la réponse.

Les stars du PSG vont-elles partir cet été ? Alors qu'on a les yeux rivés sur le feuilleton Kylian Mbappé, il y a d'autres dossiers brulants. On pense notamment à Marco Verratti, très chaud visiblement à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Et un autre cadre du PSG titillerait l'intérêt des Saoudiens : Marquinhos. Selon les différentes rumeurs, Al-Nassr voudrait le capitaine parisien.

Marquinhos reste au PSG

Direction l'Arabie Saoudite pour Marquinhos ? Selon les informations de Rudy Galetti, la réponse est non. Malgré une récente offre d'Al-Nassr, le PSG se serait opposé au départ du Brésilien et la porte serait aujourd'hui fermée pour le transfert de Marquinhos.

Al-Nassr fonce du coup sur Aymeric Laporte

Ayant compris qu'il n'y aurait plus de chance de recruter Marquinhos, Al-Nassr se rabattrait alors sur un autre défenseur central. Et c'est désormais Aymeric Laporte qui serait la priorité des Saoudiens. Etant donné l'échec avec le joueur du PSG, les discussions vont s'intensifier pour recruter l'international espagnol de Manchester City.