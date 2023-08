C'est confirmé, le PSG prépare encore un énorme transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG accélère dans son mercato. Alors qu’Ousmane Dembélé va rapidement s’engager en faveur du club de la capitale, Gonçalo Ramos est lui aussi tout proche de débarquer. Un accord aurait été trouvé ou serait en passe de l’être pour l’arrivée du Portugais, moyennant un chèque de 80M€.

Si le Paris Saint-Germain a déjà mis la main sur sept recrues dans ce mercato estival, du sang neuf est encore attendu par Luis Enrique, particulièrement en attaque, un secteur qui a fait défaut au club durant ses matches de préparation. Ousmane Dembélé est en passe de s’engager en faveur du PSG, et il ne sera pas le seul à poser ses valises à Paris.

Bientôt au #PSG, Ousmane Dembélé met fin à six années compliquées au Barça, sans jamais parvenir à faire oublier NeymarLe Français est bien loin du bilan du Brésilien à Barcelone, mais également à Paris sur la même période, de quoi renforcer les crainteshttps://t.co/DHLyrKW5f0 — Bernard Colas (@BernardCls) August 2, 2023

Un accord à 80M€ se précise entre le PSG et Benfica

Et pour cause, le club de la capitale s’apprête également à accueillir l’avant-centre tant recherché depuis l’ouverture du mercato. Il ne s’agira pas de Victor Osimhen ou Harry Kane, annoncés avec insistance ces derniers mois, mais bien de Gonçalo Ramos. D’après les informations divulguées par le journaliste Fabrizio Romano, un terrain d’entente est très proche d’être trouvé entre le PSG et Benfica pour un transfert estimé à 80M€ bonus compris (la répartition serait de 65M€ + 15M€ de variables).

Gonçalo Ramos va débarquer