Le RC Lens va annoncer une énorme signature

Après avoir laissé deux cadres, à savoir Seko Fofana et Loïs Openda, le RC Lens ne devrait pas connaître la même issue avec Kevin Danso. Convoité par Naples, le défenseur central devrait prolonger son contrat avec les Sang-et-Or deux saisons supplémentaires. Une excellente nouvelle pour les Lensois.

Comme attendu, le mercato du RC Lens est agité. Après une saison exceptionnelle, conclue à la deuxième place en Ligue 1, les Lensois ont vu filer deux joueurs majeurs à savoir Seko Fofana, qui a signé à Al-Nassr, et Loïs Openda devenu la vente la plus chère de l'histoire des Sang-et-Or avec son transfert au RB Leipzig. Et ce n'est pas tout puisque la menace plane également pour Kevin Danso.

Le RC Lens tente un transfert historique en attaque ! https://t.co/4VR78O0SQ2 pic.twitter.com/fVVHcrZOm8 — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Le RC Lens va prolonger Danso

En effet, après avoir vu filer Kim Min Jae vers le Bayern Munich, Naples avait fait de Kevin Danso sa grande priorité pour remplacer le roc coréen. Néanmoins, après avoir déjà perdu deux joueurs cadres, le RC Lens s'est cette fois-ci montré intransigeant. Selon les informations de Foot Mercato , non seulement les Lensois vont mettre fin aux discussions avec Naples. Mais surtout, Kevin Danso devrait prolonger son contrat.

Un salaire triplé pour Danso ?

Le défenseur central, qui sort d'une magnifique saison, devrait ainsi étendre son bail de deux saisons et toucher environ 120 000€ par mois, soit le triple de son salaire actuel. Une excellente nouvelle pour le RC Lens.