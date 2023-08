Le vestiaire du PSG se lâche déjà sur Luis Enrique

La rédaction

Arrivé il y a quelques semaines au PSG, Luis Enrique fait déjà l'unanimité au sein du vestiaire parisien. Le style de jeu, que souhaite déployer le technicien espagnol semble convaincre l'assemblée. En grande difficulté la saison dernière, Carlos Soler espère profiter de la confiance de son entraîneur pour s'imposer au PSG, malgré la concurrence.

La tournée organisée au Japon et en Corée du Sud est l'occasion pour Luis Enrique de faire connaissance avec son groupe et de diffuser sa méthode. Le nouvel entraîneur du PSG souhaite mettre en place un style basé sur l'attaque. « L’identité offensive, c’est non-négociable, prévient-il d’emblée. C’est ma philosophie. Je pense que les supporters vont beaucoup aimer » avait-il prévenu d'emblée. Un style, qui convient à Carlos Soler.

Soler se prononce sur l'arrivée de Luis Enrique

Pour le milieu offensif, ce style pourrait permettre au PSG de passer un cap. « Luis Enrique ? Oui, je le connais très bien, j’ai été international plusieurs fois sous sa direction. Luis Enrique est un entraîneur qui transmet beaucoup aux joueurs. Je pense que l’idée qu’il se fait du jeu est la clé pour nous et pour le PSG » a-t-il confié. Et Soler espère bien jouer un rôle dans le dispositif de Luis Enrique.

« Le style de jeu qu’il prône convient au PSG »