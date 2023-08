Galtier viré, le vestiaire du PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après seulement une saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier a été démis dd ses fonctions. Après plusieurs semaines d’attente, c’est finalement Luis Enrique qui a été nommé entraîneur du club de la capitale. Un choix qui convient parfaitement à Carlos Soler, qui retrouve ainsi un coach qui lui faisait pleinement confiance lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne.

Bien qu'il ait signé signé un contrat de deux ans avec le PSG l'été dernier, Christophe Galtier n'a pas été conservé cet été et a rapidement été remplacé par Luis Enrique. Le technicien espagnol retrouve d'ailleurs certaines têtes bien connues dans le vestiaire parisien, à l'image de Carlos Soler qu'il a eu sous ses ordres lorsqu'il était sélectionneur de la Roja . Et l'ancien milieu de terrain de Valence ne cache pas joie.

Soler se réjouit de retrouver Luis Enrique

« Oui, je le connais très bien, j’ai été international plusieurs fois sous sa direction. Luis Enrique est un entraîneur qui transmet beaucoup aux joueurs. Je pense que l’idée qu’il se fait du jeu est la clé pour nous et pour le PSG », assure l’international espagnol dans les colonnes du Parisien , avant d’estimer que Luis Enrique est l’entraîneur idéal pour le PSG.

«Évidemment le savoir ici à Paris est pour moi une joie»