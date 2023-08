Un joueur du PSG réagit à la bombe sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le PSG, notamment depuis que le joueur a officialisé sa décision de ne pas prolonger son contrat d'une année supplémentaire. En réponse, le club parisien a pris la décision de ne pas le convoquer pour la tournée asiatique. Actuellement au Japon, Carlos Soler s'est prononcé sur cette mise à l'écart.

Kylian Mbappé n'imaginait pas se retrouver au centre des rumeurs lors de ce mercato. Et pourtant, sa décision de ne pas prolonger son contrat jusqu'en juin 2025 a provoqué la colère du PSG. Le club parisien craint un départ libre de sa star au Real Madrid l'année prochaine et fait tout son possible pour éviter ce scénario.

Mbappé écarté de la tournée asiatique

Pour le contraindre à quitter la capitale cet été, le PSG a pris la décision de l'exclure de la tournée asiatique. Longtemps réticent, Mbappé s'est fait une raison. Le joueur serait prêt à quitter la France à condition de rejoindre le Real Madrid. Les négociations se poursuivent en coulisses.

« Cela doit rester entre eux »