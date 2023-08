Le PSG prépare une attaque de folie, Neymar et Mbappé peuvent s'inquiéter

Thibault Morlain

Alors que le PSG va accueillir Ousmane Dembélé dans les prochaines heures, le club de la capitale entend encore se renforcer offensivement. Et après le joueur du FC Barcelone, du lourd se préparerait à Paris. De quoi possiblement réserver une attaque de folie à Luis Enrique et cela ne serait pas forcément une très bonne nouvelle pour Neymar et Kylian Mbappé.

Le 30 juin dernier, le contrat de Lionel Messi avec le PSG a expiré et l'Argentin s'est engagé à l'Inter Miami. La MNM a donc éclaté et voilà que des questions se posent maintenant sur Kylian Mbappé, mis à l'écart, et Neymar, pourtant sous contrat jusqu'en 2027. Cette saison, Luis Enrique va pouvoir compter sur une attaque toute neuve au PSG. Marco Asensio et Kang-in Lee sont déjà arrivés pour venir apporter de la profondeur de banc, mais les gros transferts arrivent à Paris.

Après Dembélé, le PSG fonce sur Ramos, Barcola et Kolo Muani

Dans les prochaines heures, le PSG devrait officialiser l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Précédemment au FC Barcelone, l'international français s'est envolé pour Paris dans le but de boucler son transfert à 50M€. Mais le PSG ne va pas s'arrêter là. En effet, le club de la capitale est toujours en quête d'un numéro 9. Tout indique désormais que c'est Gonçalo Ramos qui va être recruté. Une opération globale à 80M€ avec le Benfica est annoncé. Mais là encore, ce n'est pas tout. Après Dembélé et Ramos, le PSG voudrait également recruter Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ainsi que Bradley Barcola (OL).

Quid de Neymar et Mbappé ?

Si le PSG réussit ce qu'il veut faire, ça fera une belle ligne d'attaque. Mais ça va surtout poser ses questions concernant le rôle de Neymar et Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé ce jeudi contre Jeonbuk, le Brésilien a soigné son retour sur les terrains. Mais aura-t-il une place dans le 11 de Luis Enrique ? En Espagne, on indique que le PSG aurait tenté de se débarrasser de Neymar en l'envoyant en prêt au FC Barcelone. Et vient ensuite forcément le cas Kylian Mbappé. Placé parmi le loft des indésirables, le numéro 7 du PSG est plus que jamais poussé vers la sortie. Le fait est que son transfert est encore loin d'être acté...