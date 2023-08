Mbappé puni par le PSG, la fin approche

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé n'est pas allé au Japon et en Corée du Sud avec le PSG pour la tournée asiatique. Cette mise à l'écart avait beaucoup fait réagir même si Kylian Mbappé ne semblait pas être abattu par la situation, lui qui se montrait souriant et concerné lors des entraînements. Et cette mise au ban devrait bientôt être terminée car lors du retour des Parisiens d'Asie, Mbappé devrait réintégrer le groupe de Luis Enrique.

Comment la situation de Mbappé va-t-elle se terminer ? Le Bondynois est toujours parmi les indésirables du PSG à Poissy, comprenant Leandro Paredes, Abdou Diallo ou Colin Dagba. Mais il ne semble pas être préoccupé puisqu'il signe régulièrement des autographes et fait des photos avec les fans venus en nombre devant le camp d'entraînement parisien. L'inconnue sur sa situation demeure encore grande.

La situation de Mbappé stagne

Le quotidien espagnol Marca fait le point ce jeudi sur la situation de Mbappé et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'a changé. Le Bondynois continue de s'entraîner sérieusement et ne laisse rien transparaître de cette situation. Il se pourrait même que son attitude n'évolue pas durant tout le mois d'août, mois durant lequel le championnat de France de Ligue 1 reprend. Le meilleur buteur de la saison précédente pourrait alors bien regarder le PSG jouer depuis le banc, voire même des tribunes.

Un buteur arrive au PSG, un deuxième va suivre https://t.co/7CvMTHBKLd pic.twitter.com/n8oK0yZYha — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Mbappé va retrouver le groupe de Luis Enrique