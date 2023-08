PSG : Nouvelle réunion au sommet dans la guerre avec Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG et envisage de partir librement et gratuitement à la fin de son engagement. Pour éviter ce terrible scénario, le club de la capitale a mis son numéro 7 à l'écart, espérant pouvoir boucler son transfert cet été. Pour régler ce litige en interne, Luis Enrique et Luis Campos devraient rencontrer Nasser Al-Khelaïfi ce lundi.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Dans une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 parisien a annoncé qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025, désirant changer de club librement et gratuitement à l'issue de la prochaine saison.

Le PSG dézingue la presse espagnole https://t.co/OVh5XSg4AQ pic.twitter.com/KiTGuB8vo8 — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Le cas Mbappé discuté ce lundi au PSG

Refusant catégoriquement de laisser Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à l'été 2024, le PSG a décidé de le placer sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. De cette manière, le club de la capitale espère encaisser un gros chèque pour la vente de sa star lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, la situation n'arrange pas du tout les affaires de Luis Enrique et de Luis Campos. Le coach du PSG pensant même à faire ses valises d'après les dernières informations de Marca .

Une rencontre entre Enrique, Campos et Al-Khelaïfi