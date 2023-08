Mercato : Mbappé sème la panique au PSG

Baptiste Berkowicz

Le PSG n'a toujours pas réintégré Kylian Mbappé au groupe de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens veulent faire craquer la superstar française afin d'obtenir son transfert cet été et éviter un départ libre de tout contrat en 2024. Cette situation floue autour du numéro 7 parisien agite les coulisses du club de la capitale et influe sur l'avancée du mercato.

Le PSG, Luis Campos en tête, se sait particulièrement attendu lors de ce mercato estival. Le conseiller sportif portugais est loin d'avoir convaincu depuis sa prise de fonction l'été dernier. L'échec de son dernier mercato estival, symbolisé par Renato Sanches, Hugo Ekitike ou encore Carlos Soler, est resté en travers de la gorge de sa direction. Le PSG a déjà enregistré huit nouveaux joueurs et n'entend pas s'arrêter là.

Mbappé plombe le mercato du PSG

Depuis le 1er août, Kylian Mbappé a officiellement décidé de ne pas lever l'option d'un an supplémentaire à son contrat qui prendra fin en juin 2024. Des semaines de discussions autour de l'avenir de la superstar française qui ne sont pas sans conséquences pour le club de la capitale. D'après les informations de L'ÉQUIPE , certains joueurs en négociations conditionnaient leur éventuelle venue à l’issue du feuilleton du natif de Bondy. Aujourd’hui, on ignore toujours quel dénouement sera livré pour la suite de l'aventure parisienne de Kylian Mbappé et cela pourrait vite avoir de lourdes incidences.

Dembélé et Ramos arrivent

Malgré les ralentissements liés à l'avenir de Kylian Mbappé, le PSG accélère pour renforcer son secteur offensif. L'arrivée imminente d'Ousmane Dembélé devrait être accompagnée de celle de Gonçalo Ramos. Le joueur du FC Barcelone va rejoindre les rangs parisiens pour 50M€ et signer un contrat de cinq ans. Pour le Portugais, un prêt avec option d'achat à hauteur de 65M€ + 15M€ de bonus est discuté et ne devrait plus tarder à aboutir.