Mercato - PSG : Paris prend l’avantage dans le dossier Mbappe

Alexandre Higounet

Dans le bras de fer qui l’oppose depuis plusieurs semaines à Kylian Mbappe, le Paris Saint-Germain a clairement pris l’avantage ces derniers jours, un avantage qui sera probablement décisif et qui incitera l’attaquant international à accepter le principe de son transfert au Real Madrid dès cet été, à un an de la fin de son contrat. Explication.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain paraissait plutôt en mauvaise posture dans le dossier Mbappe, semblant impuissant à forcer l’attaquant à partir à un an de la fin de son contrat, personne ne voulant croire à la menace brandie par le club qu’il ne jouerait plus la dernière année s’il refusait d’être transféré cet été.

Paris est parvenu à inverser la logique

Au sein de l’état-major du PSG, on a décidé d’inverser la logique en réalisant deux coups offensifs très rapides, certes pas aussi prestigieux que Bernardo Silva et Harry Kane, mais qui présentent l’avantage d’être tout de même très solides sportivement et beaucoup moins onéreux, ce qui a permis au club de les finaliser sans l’argent dégagé par le départ de Mbappe. En effet, si le PSG concrétise comme annoncé les signatures d’Ousmane Dembélé pour 50 millions d’euros et de Gonçalo Ramos, l’avant-centre de Benfica, pour 60 millions d’euros (+ 15 millions de bonus), il est en mesure d’être absolument crédible dans sa menace de ne plus faire jouer Mbappe de la saison puisqu’il a bâti une ligne d’attaque XXL sans lui, avec Neymar, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembele, Marco Asensio, auxquels il convient d’ajouter la possible signature du Lyonnais Barcola et la montée en puissance d’Ekitike, ce qui pourrait faire de lui une réelle carte offensive.

Si Dembélé et Ramos signent, le PSG peut se passer de Mbappe

Aujourd’hui, le risque de passer une année blanche devient très concret pour Mbappe s’il maintient son intention de rester coûte que coûte, car le PSG peut désormais se passer de lui. Alors que l’Euro 2024 se profile et que le joueur entre dans des années décisives s’il souhaite marquer l’histoire du jeu, peut-il se permettre de rester un an sans jouer ? Sans doute pas. Clairement, Paris a repris l’avantage dans le dossier et il apparaît aujourd’hui très probable que Kylian Mbappe accepte le principe de son transfert au Real cet été.