Il rentre au pays et lâche une grande annonce au PSG

Sorti sur blessure face au Havre le 21 juillet dernier, Kang-in Lee s'apprête à faire son retour. Comme annoncé par Luis Enrique ce mercredi, le milieu de terrain devrait participer à la rencontre amicale face au Jeonbuk Hyundai Motors. De retour en Corée du Sud, le joueur de 22 ans n'a pas masqué son émotion.

Souffrant d'une gêne à la cuisse ces derniers jours, Kang-in Lee va beaucoup mieux. A tel point que Luis Enrique pourrait l'aligner ce jeudi face au Jeonbuk Hyundai Motors. « Lee Kang-in est en forme pour jouer. Je ne sais pas combien de minutes il jouera, mais il va jouer de façon certaine » a confié l'entraîneur du PSG après son arrivée en Corée du Sud. Un joli cadeau pour Kang-in Lee, très apprécié dans son pays natal.

« Je suis honoré et heureux de pouvoir visiter la Corée du Sud avec de bons coéquipiers »

« Je suis honoré et heureux de pouvoir visiter la Corée du Sud avec de bons coéquipiers. Je montrerait une bonne image si je joue demain. Mon corps a beaucoup récupéré. Mon corps a beaucoup récupéré. Mais je ne suis pas dans un état où je peux jouer pendant 90minutes. Puisqu'il s'agit de la pré-saison, il est plus important de bien s'accorder avec ses coéquipiers que les résultats et de jouer le foot que le coach veut. Maintenant, je vais bien me préparer et apporter de bons résultats » a lâché le milieu de terrain à Naver Sports.

Kang-in Lee en remet une couche