PSG : Neymar a déjà remplacé Mbappé

Meilleurs amis du monde lors de leur arrivée au PSG en 2017, Neymar et Kylian Mbappé ont pris des chemins différents. Les deux joueurs appartiennent, pour l'instant, toujours au club parisien, mais ont pris leurs distances. Mbappé s'est, depuis, rapproché d'Achraf Hakimi, tandis que Neymar affiche une formidable entente avec Kang-in Lee.

Arrivés à quelques jours d'intervalle au PSG, Neymar et Kylian Mbappé ont très vite affiché une véritable complicité. Le Brésilien jouait un peu le rôle de grand frère, n'hésitant pas à prodiguer à son coéquipier quelques conseils durant les entraînements. Mais ces derniers mois, des tensions sont apparus entre les deux hommes. L'affaire du penaltygate en août 2022 avait mis en lumière les soucis entre les deux stars parisiennes.

Mbappé et Neymar ont pris leurs distances

Mbappé avait dû prendre la parole pour mettre les choses au clair sur sa relation avec Neymar. « C'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est » avait-il lâché. Dernièrement, les deux hommes ont été aperçus ensemble au Grand Prix de Formule 1 à Barcelone, mais leurs fréquentations ont changé.

Neymar s'est rapproché d'une recrue estivale