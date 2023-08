Mercato - PSG : Le scénario le plus probable dans le deal Mbappe…

Alexandre Higounet

Alors que les deux parties campent pour l’instant sur leur position après la fin de l’ultimatum fixé au 31 juillet par Nasser Al-Khelaïfi, Paris restant sur son idée de ne pas aligner son attaquant tant qu’il n’acceptait pas un transfert, et ce dernier maintenant son envie d’aller au bout de son contrat en juin 2024, un scénario se dégage nettement dans le dossier Mbappe-PSG. Analyse.

Alors que la date fatidique du 31 juillet, échéance de l’ultimatum fixé par le président Nasser Al-Khelaïfi pour que Kylian Mbappe tranche entre prolongation et départ cet été, est passée, le Paris Saint-Germain peut désormais mettre officiellement l’attaquant parisien sur le marché.

PSG : Kylian Mbappé trouve un accord pour son transfert https://t.co/l4sKZp1sXz pic.twitter.com/SnoOuMZe0B — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Le PSG n’a plus le choix que d’aller au bout de sa logique, donc…

Pour l’instant, les deux parties restent logiquement fixées sur leur position, le club de la capitale n’alignant plus le joueur tant qu’il n’accepterait pas l’idée d’un transfert à un an de la fin de son contrat, l’attaquant s’appuyant lui sur son contrat pour rester et quitter Paris libre en juin 2024. Dans cette partie de bras de fer engagée depuis plusieurs semaines, un élément apparaît aujourd’hui certain : la direction du PSG est désormais obligée d’aller au bout de sa stratégie et d’afficher une détermination sans faille sur le fait que Kylian Mbappe ne rejouera plus avec le club, quand bien même il décide de rester au-delà du mois d’août. Il en va de sa crédibilité. En toute logique, Paris ne bougera donc pas de sa position jusqu’au bout.

Paris anticipe son transfert avec l’arrivée d’Ousmane Dembélé

Si l’on tient ce fil logique, alors un scénario se dégage nettement dans le dossier. Si le PSG maintient son cap comme prévu, Kylian Mbappe finira par assouplir sa position et envisagera son transfert au Real Madrid pour ne pas prendre le risque d’une année sans jouer alors qu’il entre dans la période décisive de sa carrière, lui qui veut marquer l’histoire du football, et que l’Euro 2024 se profile de surcroit. Dans ces conditions, le Real Madrid finira pas transmettre une offre correcte, probablement entre 120 et 150 millions d’euros, permettant à Paris de sauver la face, mais bien loin du montant auquel le club aurait pu prétendre. Le recrutement en cours d’Ousmane Dembélé pour 50 millions d’euros, alors que Paris a besoin prioritairement d’un avant-centre mondial, tend à confirmer qu’au sein de l’état-major parisien, on anticipe un tel scénario en bloquant dès maintenant à moindre coût le successeur de Kylian Mbappe.