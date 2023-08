PSG : Une nouvelle star lâche ses vérités sur Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Alors que la reprise du championnat de France se profile, le PSG a une nouvelle fois chuté dans sa préparation avec une défaite (1-2) face à l’Inter Milan ce mardi. Pourtant, les hommes de Luis Enrique se trouvent davantage, alors que la philosophie du tacticien espagnol commence à prendre forme. Récemment débarqué à Paris, Lucas Hernandez s’est exprimé à propos de son nouvel entraîneur.

Durant ce mercato estival, le PSG a misé sur l’arrivée de nombreuses recrues, mais également sur celle d’un nouvel entraîneur. Après plusieurs années compliquées notamment au niveau du contenu des matchs, les dirigeants du club parisien ont intronisé l’Espagnol Luis Enrique. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2015, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne est réputé pour son jeu offensif, mais également son pressing intense.

Le PSG intéressant malgré la défaite ce mardi

Et si le PSG souhaite désormais pouvoir proposer un nouveau football comparé aux années précédentes, les dirigeants ainsi que les supporters parisiens devront sûrement se montrer patient à l’égard de Luis Enrique. Ce mardi, les Parisiens ont une nouvelle fois chuté en pré-saison face à l’Inter Milan (1-2), pourtant, le contenu proposé par l’équipe dirigée par l’Espagnol a montré de nets signaux de progression.

« Le coach est aussi dans une période où il fait beaucoup tourner »