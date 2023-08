Une pépite explose au PSG, Benzema hallucine

Thibault Morlain

A l'été 2016, Unai Emery surprend tout le monde en décidant de faire confiance à Lorenzo Callegari durant la préparation. A seulement 18 ans, le milieu de terrain se retrouve titulaire notamment face au Real Madrid. Callegari fait alors une très bonne impression. Au point même de choquer un certain Karim Benzema.

Lors de la préparation du PSG en 2016, les yeux étaient rivés sur un jeune joueur : Lorenzo Callegari. Lancé dans le grand bain par Unai Emery, le milieu de terrain s'était retrouvé titulaire face à l'Inter Milan ou encore le Real Madrid. Et Callegari avait été au rendez-vous. Des performances remarquables, mais aussi remarquées.

Transferts : Dembélé au PSG, Lionel Messi va enrager https://t.co/7QLEBbi6Gj pic.twitter.com/xjQzawkVrT — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

« Le mec de la sécu vient me voir pour me féliciter »

A l'occasion d'une vidéo sur la chaine Youtube Deux Nuits Avec , Lorenzo Callegari a livré une anecdote sur l'après-match face au Real Madrid. L'ex-joueur du PSG raconte alors : « C’était après le match face au Real Madrid, je rentre dans l’avion, il y avait le mec de la sécu qui s’occupait des pros qui vient me voir pour me féliciter de mon match ».

« Il sort d'où ? »