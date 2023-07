Luis Enrique lui fait vivre un enfer, il raconte son calvaire et prévient le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du PSG cet été, Luis Enrique est réputé pour sa forte personnalité qui pourrait faire mal à certains indésirables du club de la capitale. Ancien joueur de la Roma, Vitorino Antunes se souvient de l’arrivée de l’Espagnol à la tête de la formation italienne qui lui a été fatale comme il le raconte.

Pour succéder à Christophe Galtier, le PSG a misé sur Luis Enrique, entraîneur prestigieux disposant d’un palmarès impressionnant avec le FC Barcelone, remportant à deux reprises le Championnat et la Ligue des champions en 2015. Mais avant cette expérience en Catalogne, Luis Enrique a passé une année du côté de Rome, ce que n’a pas oublié Vitorino Antunes.

Quand Luis Enrique écarte un joueur à la Roma...

Passé par la Roma, Antunes n’était pas dans les plans du nouvel entraîneur du PSG, qui n’a pas hésité à lui faire comprendre par des gestes forts lors de son arrivée en 2011 dont il se souvient encore. « Après Ranieri, Luis Enrique est arrivé comme nouvel entraîneur et je pensais que j'aurais une nouvelle chance de jouer, mais cela n'a pas été le cas , confie-t-il, interrogé par Tribuna Expreso. Je m'étais bien entraîné pendant les vacances pour être prêt pour le camp d'entraînement, mais au lieu de cela, j'ai reçu un courriel d’un dirigeant de l'équipe m'avertissant que je ne serais pas appelé parce que Luis Enrique ne comptait pas sur moi. La Roma n'avait pas de latéral gauche . »

« Il ne m'a jamais serré la main et ne m'a jamais dit bonjour »