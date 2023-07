PSG : Mbappé provoque la panique, une star valide

Benjamin Labrousse

Englué dans un possible départ vers le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a connu une saison particulière avec le PSG. Entre déclarations implicites et frustration visible, l’attaquant français avait également fait parler de lui concernant son utilisation à la pointe de l’attaque parisienne. L’attaquante du club parisien et de l’équipe de France Kadidiatou Diani semble comprendre la polémique du #pivotgang.

La plupart du temps, Kylian Mbappé ne prend pas souvent la parole. Concernant un possible départ du PSG cet été, le joueur de 24 ans ne préfère pas s’étaler en déclarant il y a quelques semaines que rester parisien l’an prochain était « sa seule option » . En revanche, lorsqu’il s’agit de faire passer des messages implicites à son club où à sa direction, le Français sait y faire. Il l'a déjà prouvé par le passé.

Mercato : Kylian Mbappé est en train de plomber le PSG https://t.co/ANLmlD07X9 pic.twitter.com/Iwdvc4JDI5 — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Mbappé avait affiché son mécontentement en octobre

Cette saison, Kylian Mbappé avait notamment semblé agacer de son utilisation à la pointe de l’attaque du PSG. Contrairement à son rôle plus libre en équipe de France, le crack de Bondy se sentait parfois isolé devant. Il faut dire que Christophe Galtier l'utilisait en tant qu'avant-centre alors que le PSG avait visiblement promis de recruter un vrai numéro 9 pour accompagner l'ancien Monégasque. Résultat, en octobre dernier, au lendemain d’un match nul face à Reims, Kylian Mbappé dégainait un énigmatique message dans lequel il était écrit #pivotgang sur Instagram . Un moyen efficace d’afficher son mécontentement concernant son positionnement.

«Tu fais des appels pour rien, c'est dur»