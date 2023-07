Le vestiaire du PSG fait une grande annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Luis Enrique vit des débuts mouvementés avec le PSG. En plus dossier Kylian Mbappé qui agite son quotidien, le technicien espagnol tente d’imposer son style sur une équipe qui sort d’une saison galère. Pour le moment, les résultats de la préparation ne sont pas flamboyants mais Warren Zaïre-Emery garde confiance en vue de la suite.

Après une saison très compliquée sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG a changé beaucoup de choses. D’entraîneur, surtout. Le technicien français n’aura pas passé l’été, c’est Luis Enrique qui a été nommé pour le remplacer. Un choix logique de la part du PSG qui mise sur un entraîneur d’expérience qui a déjà gagné la Ligue des Champions, c’était en 2015 avec le FC Barcelone. Reste à montrer les mêmes choses avec le PSG.

Luis Enrique pose son style

Pour le moment, Luis Enrique tente d’imposer sa patte. Après une victoire contre Le Havre, le club de la capitale a été tenu en échec par Al Nassr, avant de s’incliner contre le Cerezo Ozaka. Pas très rassurant même s’il faut rappeler que les matchs de préparation sont là… pour se préparer. Le PSG ne sera pas jugé sur son été, c’est le début du championnat qui donnera une première indication sur cette équipe parisienne. Warren Zaïre-Emery, qui monte en puissance dans le onze du PSG, a confiance.

Messi : La nouvelle accusation contre le PSG https://t.co/y39s1v24y0 pic.twitter.com/WY2wa6uesY — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

«On sera prêts pour le début de saison»