La méthode Luis Enrique révélée par le PSG

Premier match et première victoire pour Luis Enrique. Ce vendredi, le PSG a remporté son match amical face au Havre. On a ainsi pu voir les premières minutes du club de la capitale sous les ordres de l’entraîneur espagnol. Attaquant du PSG, Hugo Ekitike en a d’ailleurs dit plus sur ce que réclamait Luis Enrique.

Après seulement un an, Christophe Galtier a donc été viré par le PSG et c’est Luis Enrique qui est venu le remplacer sur le banc de touche. Depuis quelques semaines, l’Espagnol prend ses marques auprès de son nouveau groupe et ce samedi, face au Havre, le PSG de Luis Enrique a disputé son premier amical face au Havre pour une victoire (2-0).

« C’était pour prendre nos repères, avec ce que le coach nous demande »

Suite à cette rencontre du PSG, Hugo Ekitike, qui a marqué face au HAC, s’est exprimé sur la méthode de Luis Enrique. Le Parisien a confié pour les médias du club : « C’était pour prendre nos repères, avec ce que le coach nous demande et ce qu’on travaille à l’entraînement. On l’a appliqué, après il y a encore des choses à améliorer, que ce soit collectivement ou individuellement, mais c’est déjà ça ».

« Le coach n’aime pas quand on ne garde pas le ballon »