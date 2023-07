Luis Enrique : Il annonce une révolution au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur du PSG il y a désormais près de trois semaines, Luis Enrique commence petit-à-petit à prendre ses marques à son nouveau poste. Le technicien espagnol sera libre de faire ce qu’il veut si l’on en croit les promesses de Nasser Al-Khelaïfi. Et cette fois-ci, Daniel Riolo semble enfin y croire.

Lors de son passage au Campus PSG à Poissy en début de semaine, Nasser Al-Khelaïfi a tenu un discours devant son groupe en assurant que Luis Enrique avait carte blanche sur les décisions sportives. Une promesse habituelle lorsqu'un nouvel entraîneur débarque au PSG, mais cette fois-ci, Daniel Riolo semble réellement y croire.

«Je me montre raisonnablement optimiste»

« L'histoire des titulaires et de tout remettre à plat, on n'avait pas entendu ça encore. Les entraîneurs, et il y en a eu des très bons qui sont venus ces dernières années, tous sont venus et se sont installés en respectant beaucoup trop les statuts. Le pire, ça a été pour le pauvre Galtier qui a été obligé de mettre trois mecs. Pour Pochettino, c'était pareil avec Verratti qu'il voulait faire jouer plus haut. Là, j'y crois. Je me montre raisonnablement optimiste », assure le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’expliquer les raisons de son optimisme.

«Je ne crois pas uniquement au discours de Luis Enrique»