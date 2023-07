PSG : Neymar se fait ouvertement recaler sur le mercato

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG souhaite se débarrasser de Neymar lors de ce mercato estival, les dirigeants parisiens se heurtent à la réalité du marché. Les émoluments touchés par le Brésilien et sa fin de contrat en 2027 rendent son départ plus que compliqué. Interrogé au sujet d'une possible arrivée de la superstar, le vice-président de Flamengo a fermé la porte.

Après six saisons passées au PSG, Neymar n'est plus désiré par ses dirigeants. Les blessures à répétition du Brésilien posent problème au club de la capitale. Une porte de sortie est cherchée afin de se séparer de la superstar.

Mercato : Un taulier sur le départ, le PSG réclame 80M€ ! https://t.co/zOYePFSDjH pic.twitter.com/XZj8luOXdV — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Flamengo ferme la porte pour Neymar

Dans un entretien à Metropoles , Marcos Braz, vice-président de Flamengo a évoqué une possible arrivée de Neymar : « C'est une utopie d'amener Neymar en ce moment. Et aussi l'année prochaine. Il y a des questions financières, contractuelles et commerciales. Il est sur un étage particulier du football mondial »

Neymar, parti pour rester

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, la superstar brésilienne n'entend pas quitter le club de la capitale. L'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien ne devrait pas pousser le numéro 10 du PSG vers la sortie au vu des très bonnes relations entre les deux hommes lors de leur aventure au FC Barcelone.