PSG : Riolo balance sur le nouvel entraîneur

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, Luis Enrique est devenu le nouvel entraîneur du PSG. L'Espagnol a fait connaissance avec la totalité de son groupe, et il va bientôt coacher son équipe pour la première fois en match. SI certains affirmaient que l'ancien tacticien du FC Barcelone était loin d'être le premier choix parisien, Daniel Riolo a tenu à remettre les pendules à l'heure.

Après seulement une saison à la tête du PSG, Christophe Galtier a déjà quitté Paris. Alors qu'il s'était engagé pour minimum deux saisons, le Français a payé les mauvais résultats du club de la capitale. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont décidé de nommer à sa place Luis Enrique. L'Espagnol est ce que recherche le champion de France, c'est-à-dire un entraîneur d'expérience, pouvant mener le PSG à la victoire finale en Ligue des Champions.

Plusieurs noms d'entraîneurs étaient sortis

L'attente a été longue avant de mettre la main sur Luis Enrique. D'abord parce qu'il fallait régler le départ de Galtier, mais aussi et surtout parce qu'il y avait plusieurs candidats pour le poste. On a parlé par exemple de Zidane, premier choix du Qatar, ou bien de Julian Nagelsmann. Cela ne s'est pas fait avec le Français et l'Allemand, c'est donc l'Espagnol qui a été choisi.

Luis Enrique a été décortiqué par le PSG