«C’est absolument terrifiant» : Une affaire secoue le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été victimes d’un cambriolage très violent au cours duquel ils ont été ligotés et frappés. Dépouillés de 500 000€ de biens, ils sont sous le choc. La direction du PSG, qui est dans le même état, compte bien remédier à ces incidents.

Ce vendredi, le PSG a disputé son premier match amical de l’été. Les grands débuts de Luis Enrique avec Paris, plusieurs recrues sur le terrain… mais la tête un peu ailleurs. La raison est encore extra-sportive. Mais cette fois-ci, le PSG est plus que jamais victime. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été victimes d’un cambriolage très violent. Ligotés et légèrement frappés, ils ont été dépouillés de près de 500 000€ de biens. Les coupables sont toujours en fuite.

Donnarumma et sa compagne sous le choc

Fort logiquement, Gianluigi Donnarumma n’a pas pu jouer contre Le Havre pour ce premier match amical. Dans des propos relayés par Le Parisien , l’entourage de l’international italien ne veut pas commenter « une affaire qui concerne sa vie privée ». En réalité, Donnarumma et sa compagne sont très choqués. Un sentiment que partage la direction du PSG qui n’a pas tardé à apporter son soutien à son gardien et à sa famille.

L’OM flambe sur le mercato, le PSG peut paniquer https://t.co/WQivTxeaf6 pic.twitter.com/uON0qf4jjW — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

«C’est fou et inacceptable que de tels agissements puissent avoir lieu»