Le PSG lâche une annonce inédite, il jubile

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le PSG s’envolera vers le Japon afin de poursuivre sa préparation estivale qui démarre ce vendredi face au Havre (17h). Bien installé au sein du pays du soleil levant, la marque PSG souhaite également se développer en Corée du Sud. Ainsi, le club parisien a annoncé un match amical prévu à Busan, une décision que savoure le général manageur du club en Asie-Pacifique.

Comme chaque année, le PSG va profiter de sa tournée estivale pour renforcer son image. Depuis l’arrivée du fond d’investissement qatari QSI en 2011, le fait de vouloir développer le club de la capitale en tant qu’image a toujours été un chantier prioritaire pour les dirigeants. Et si désormais, le PSG est connu dans le monde entier, certains pays ou certaines régions restent encore à conquérir.

«C’est une rencontre historique pour le Paris Saint-Germain»

Ce samedi, le PSG se rendra au Japon. Prévue depuis un bon moment, cette tournée estivale se déroulera du 22 juillet au 2 août. Paris disputera alors 3 rencontres, avant de s’envoler vers la Corée du Sud dans la foulée. Le PSG a annoncé cette nouvelle par le biais d’un communiqué officiel ce vendredi matin. Dans des propos relayés par le Parisien , le général manageur du PSG dans la région Asie-Pacifique Sebastien Wasel se réjouit de ce choix stratégique. « Nous sommes très heureux de l’opportunité pour le club de pouvoir rencontrer nos fans en Corée du Sud. C’est une rencontre historique pour le Paris Saint-Germain » .

«Le club parisien est devenu en quelques années une icône de la pop culture»