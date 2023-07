Incroyable, Neymar se fait humilier… dans le football féminin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Internationale allemande, Sophia Kleinherne se prépare à disputer la Coupe du monde qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août. Invitée à juger l’évolution du football féminin, la joueuse de l’Eintracht Francfort explique cela par le spectacle et la sincérité des joueuse, à l’inverse de certains joueurs, comme Neymar.

A quelques heures du coups d'envoi de la Coupe du monde qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août, Sophia Kleinherne s'est prononcé sur la popularité grandissante du football féminin. Et les arguments de l'internationale allemande risque de ne pas plaire et à Neymar.

Le PSG a un énorme problème pour le transfert de Neymar https://t.co/Ln6yjzUbMz pic.twitter.com/3N3yO3B7s4 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

«Je ne connais pas de Neymar au féminin»

« Je pense que nous avons réussi à inspirer les spectateurs avec un football plus honnête […] Je crois que nous n'en faisons pas toujours autant dans certaines situations. Je ne connais pas de Neymar au féminin », lance-t-elle dans une interview accordée à Playboy , avant d’en rajouter une couche..

«Aucune joueuse qui reste allongée deux ou trois minutes»