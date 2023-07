PSG : Une star de Deschamps évite les problèmes avec Mbappé

Thibault Morlain

Suite aux retraites internationales de Lloris et Varane, l’équipe de France a vu un nouveau patron émerger : Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a récupéré le brassard de capitaine, confié par Didier Deschamps. Mbappé a ainsi gagné du poids dans le vestiaire des Bleus et au sein de ses coéquipiers en sélection, on ne veut visiblement pas avoir de problème avec lui.

Entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, Didier Deschamps a choisi de confier le brassard de capitaine de l’équipe de France au joueur du PSG. Ayant déjà un énorme impact sur le terrain, Mbappé se retrouve avec de nouvelles responsabilités dans le vestiaire. Et pas question de s’attirer des problèmes avec Mbappé en équipe de France…

« C’est 10/10 »

Pour le média Carré , Kingsley Coman s’est mis à noter les styles vestiaires de ses coéquipiers en équipe de France. Et quand le tour de Kylian Mbappé est arrivé, le joueur du Bayern Munich a lâché en rigolant : « Je mets 10. L’étendard, capitaine… Je ne veux pas de problème avec personne. C’est 10/10 ».

Zidane comme Mbappé