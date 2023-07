Le boss du PSG va lâcher un énorme discours en interne

Alexis Brunet

Ce lundi, les internationaux sont de retour au PSG. Le groupe sera donc presque au complet, il manquera seulement Cher Ndour. Luis Enrique pourra donc se faire une plus grande idée sur ses troupes, et leur état de forme. Pour marquer le début de saison, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi devrait assister à l'entraînement de mardi, et prononcer un discours.

Depuis quelques semaines, Luis Enrique est devenu le nouvel entraîneur du PSG. L'Espagnol a pris la succession de Christophe Galtier, qui n'aura donc fait qu'une année de son contrat, alors qu'il avait signé pour deux. L'ancien tacticien du FC Barcelone a été choisi notamment pour son expérience en Ligue des Champions. Il avait par exemple remporté la C1 en 2015, avec le Barça, ce que cherche désespérément à faire Paris depuis des années.

Le groupe du PSG est presque au complet

Pour se mettre au travail le plus rapidement possible, Luis Enrique a besoin de la totalité de son groupe. Cela tombe bien, car ce lundi 17 juillet marque le retour des internationaux parisiens à l'entraînement. Kylian Mbappé, mais aussi la nouvelle recrue Marco Asensio ont fait leur rentrée au nouveau Campus PSG. Le jeune Cher Ndour, recruté par le club de la capitale cet été, manque encore à l'appel, car il a remporté dimanche soir le championnat d'Europe U19.

PSG : Nouvelle solution pour le transfert de ce flop https://t.co/l0HiyFvzWh pic.twitter.com/5SGsR3w4fd — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Nasser Al-Khelaïfi va prononcer un discours

Selon les informations du journaliste espagnol Dani Gil, des sources présentes à l'intérieur du club ont affirmé que le président du PSG devrait assister à l'entraînement de son club mardi 18 juillet. Cela sera l'occasion pour lui de prononcer un discours au groupe parisien. Il sera notamment question de motiver les joueurs pour la saison à venir, mais aussi de préciser que l'institution reste au-dessus de tout le monde, toujours selon ces mêmes sources. Des mots qui font logiquement écho à la situation qui se tient en ce moment, entre Kylian Mbappé et le club de la capitale.