Messi : Le PSG se fait détruire en direct

La rédaction

Les deux années parisiennes de Lionel Messi ne resteront surement pas dans les mémoires, puisque le bilan de son passage est jugé assez décevant dans son ensemble. La fin de l’aventure n’a pas été plus heureuse, puisque les supporters l’ont pris en grippe et l’Argentin a avoué ne pas avoir été heureux au Paris Saint-Germain. Une situation que certains ont du mal à comprendre...

Parti le 30 juin dernier à la fin de son contrat, Lionel Messi ne laissera pas vraiment une trace inoubliable au PSG. Au contraire, son départ semble avoir été assez bien accueilli en France... ce qui n’a pas été le cas à l’étranger ! En Espagne ou encore en Argentine le club parisien est très critiqué, accusé de ne jamais avoir su utiliser le talent du septuple Ballon d’Or.

« La France n'a jamais compris le caractère de Messi »

C’est le cas de David Trezeguet, le plus Français des Argentins. « La France n'a jamais compris le caractère de Lionel Messi, la hiérarchie qu'il a donnée à une ligue moins clinquante que le football anglais, espagnol, italien et je dirais même allemand » a expliqué le Champion du monde 1998, sur le plateau d’ ESPN .

« Rarement la France a eu un joueur de ce niveau »

« La France n'a jamais apprécié le talent. Je pense que la France en général aujourd'hui, avec le temps qui s'est écoulé, est très mécontente que Messi n'ait pas continué à faire partie de cette équipe » a poursuivit David Trezeguet. « Un gars qui vous pousse à tous les niveaux, en termes de football, en termes d'image, en termes de prestige. Rarement la France a eu un joueur de ce niveau ».

« Messi a été extraordinaire »