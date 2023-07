PSG : Une date cruciale est fixée pour Neymar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé gravement à la cheville en février dernier face au LOSC, Neymar a été contraint de se faire opérer. Le PSG s’est donc une fois de plus passé de lui pour la fin de saison. Son retour se fait attendre mais le Brésilien progresse bien, il pourrait même revenir à l’entraînement collectif dès la semaine prochaine.

La saison passée, comme trop souvent depuis son transfert au PSG, Neymar s’est gravement blessé à la cheville au mois de février. Cette fois, l’espoir a été de très courte durée : le Brésilien a été contraint de se faire opérer. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Neymar se blesse à cet endroit, c’était déjà le cas lors de la Coupe du monde, même s’il avait pu revenir en huitième de finale.

Neymar prépare son retour

Opéré au Qatar, Neymar a poursuivi sa rééducation au Brésil avant de revenir à Paris. Même si son avenir au PSG est loin d’être assuré (Le 10 Sport vous avait révélé l’intérêt de Chelsea), l’international brésilien se prépare et entend bien venir gratter sa place dans le onze de Luis Enrique, un entraîneur qu’il connaît très bien puisqu’il a été sous ses ordres au FC Barcelone. Mais pour le moment, le technicien espagnol doit patienter. Parce que Neymar n’est pas encore prêt.

Avec le groupe dès la semaine prochaine ?