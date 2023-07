Mbappé – Neymar : Tensions au PSG, c’est le feu dans le vestiaire

La rédaction

Entre Kylian Mbappé et Neymar, tout n'est pas si rose. Le joueur brésilien n'aurait pas digéré l'attitude de son partenaire, qui aurait réclamé son départ à Nasser Al-Khelaïfi au moment de sa prolongation au PSG en mai 2022. Aujourd'hui, les tensions se seraient quelque peu apaisées, mais une certaine rancœur existerait toujours.

En juin dernier, Kylian Mbappé et Neymar apparaissaient côte à côte au Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Les deux stars parisiennes sont apparues proches devant les caméras. Pourtant ce n'est pas trahir un secret que de dire qu'ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Neymar n'aurait pas apprécié que Mbappé réclame son transfert lors du dernier mercato. Leur relation ne s'est pas arrangée après l'épisode du penaltygate en août dernier.

Mercato : Après Mbappé, une autre star pourrait quitter le PSG https://t.co/Fsw4jUfFuK pic.twitter.com/jK6jz2IJCm — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Mbappé avait évoqué sa relation avec Neymar

Quelques semaines plus tard, Mbappé avait lâché une annonce lourde de sens sur sa relation avec Neymar. « C'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est » avait-il lâché en septembre dernier.

« Neymar et Mbappé ne sont pas les meilleurs amis du monde »