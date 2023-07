Après le PSG, il part en dépression

Thibault Morlain

Brandao a été l’un des attaquants qui a marqué la Ligue 1 ces dernières années. Passé notamment par l’OM, le Brésilien a également porté le maillot de l’ASSE et Bastia. C’est d’ailleurs avec le club corse que Brandao avait défrayé la chronique lors de son coup de tête asséné à Thiago Motta en marge d’un match avec le PSG. Un geste qui a visiblement eu de grosses répercussions sur l’ancien Bastiais.

C’était le 16 août 2014, lors d’un match entre le PSG et Bastia au Parc des Princes que tout a dérapé pour Brandao. Patientant dans les couloirs de l’enceinte parisienne, l’attaquant brésilien vrille alors totalement quand il se rapproche de Thiago Motta pour lui mettre un violent coup de tête. La sanction est alors lourde pour Brandao, qui écope à 6 mois de suspension par la LFP, mais aussi cinq mois de prison avec sursis en appel et 20.000 euros d’amende infligés par le tribunal correctionnel de Paris.

« J’ai subi une dépression »

Mais ça a encore été plus loin pour Brandao. Se livrant pour Colin Interview , l’ex-joueur de l’OM révèle notamment être tombé en dépression suite à ce geste sur l’ancien milieu de terrain du PSG. « Tous les amis qui me connaissent, tous les coachs qui me connaissent, savent ce qu’est ma mentalité. Oui, c’était un moment très dur parce que j’ai été suspendu six mois. Du coup, j’ai subi une dépression. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c’est de rester six mois sans jouer. C’est compliqué. Mais la vie continue », raconte Brandao.

« Sans te mentir, ça a été très difficile sur le moment mais j’ai relevé la tête »