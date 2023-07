Kylian Mbappé tacle le PSG, une recrue lui répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elu meilleur joueur français de la saison, Kylian Mbappé a vidé son sac lors d'un entretien accordé à France Football. Le joueur du PSG n'a pas hésité à tacler son club, après une dernière prestation décevante en Ligue des champions. Arrivé ce dimanche au sein de la capitale, Lucas Hernandez lui a répondu indirectement.

La Ligue des champions se refuse toujours au PSG. Pour la deuxième année consécutive, le club parisien s'est incliné dès les huitièmes de finale. Pour une équipe qui affiche ses ambitions de victoire, c'est loin d'être suffisant. Surtout pour Kylian Mbappé, qui espère ramener la coupe aux grandes oreilles à Paris pour la première fois de son histoire. Lors d'un entretien accordé à France Football , la star française s'est prononcée sur ce qui manque au PSG pour performer et n'a pas hésité à tacler ses dirigeants.

Ça y est je suis Parisien et je donnerai tout pour le PSG comme je l’ai toujours fait partout où j’ai joué…🔴🔵#21Allez Paris @PSG_inside pic.twitter.com/hieghnJRNT — Lucas Hernández (@LucasHernandez) July 9, 2023

Mbappé lâche ses vérités sur le PSG en Ligue des champions

« Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG (pour gagner la Ligue des Champions), ce n'est pas trop une question pour moi. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus » a-t-il lâché lors d'un entretien accordé à France Football.

Lucas Hernandez affiche un message combatif