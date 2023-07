PSG : Mbappé interpelle Haaland

La rédaction

Avec le déclin de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ainsi que leur départ d’Europe, le football entre dans une nouvelle ère. Elle pourrait être marquée par deux autres prodiges que sont Kylian Mbappé et Erling Haaland, profils très différents mais tous les deux impressionnants alors qu’ils n’ont même pas 25 ans. La star du Paris Saint-Germain semble en tout cas vouloir lancer le duel !

Depuis son éclosion à l’AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner et certains se demandent déjà jusqu’où il pourrait aller. Mais un autre extraterrestre a débarqué depuis quelques temps avec Erling Haaland, qui cette saison a réalisé l’impossible dès sa première saison en Premier League, avec Manchester City.

Le prochain transfert du PSG est connu, l’annonce va tomber https://t.co/dPD7b84nJH pic.twitter.com/SR9WIaJXuT — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

« Il y a Erling qui est là »

Dans les colonnes de France Football , Mbappé est revenu sur la saison qui vient de s’écouler, avec des hauts et des bas, mais surtout des performances individuelles extraordinaires. « Pas mal de choses me rendent fier. D'abord, avoir continué à gagner des titres (Ligue 1), c'est la chose pour laquelle on joue. Peu importe le titre, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est pour ça que tous les joueurs se battent » a expliqué la star du PSG, qui a eu un mot également pour Haaland. « Et, bien sûr, je suis ravi d'avoir conservé mes standards personnels, avec une saison à une cinquantaine de buts. Il y a Erling (Haaland) qui est là (le Norvégien a terminé avec 56 buts) ».

« Cette saison, c'est comme si on naviguait à vue »