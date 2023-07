Émeutes : Critiqué, Kylian Mbappé sort du silence

La rédaction

Les récents évènements qui ont frappé la France ont mobilisé plusieurs personnalités, notamment du côté du football et de l’équipe de France. Plusieurs joueurs de Didier Deschamps se sont en effet exprimés et c’est le cas de Kylian Mbappé, dont la première prise de parole n’a toutefois pas convaincu tout le monde.

Les mouvements sociaux ont souvent débordé sur le monde du sport et les accidents de ce mois de juillet n’ont pas fait exception. Star la plus populaire chez les jeunes français, Kylian Mbappé s’est notamment exprimé via son compte Twitter, quelques heures après le décès du jeune Nahel à Nanterre, lors d'une confrontation avec un policier.

« J'ai envie de mener tous les combats que j'estime justes et nécessaires »

Evidemment, ce simple tweet a déchainé d’énormes débats avec différents camps qui ont choisi de critiquer la forme plutôt que le fond. Cela ne va toutefois pas décourager la star du PSG ! « J'ai envie de me battre contre toutes les discriminations, toutes les violences, mener tous les combats que j'estime justes et nécessaires » a expliqué Mbappé, lors d’un entretien accordé à France Football et publié ce samedi. « Il y a des choses qui touchent mes valeurs, mon éducation ».

« Aujourd'hui, j'ai une parole qui compte »