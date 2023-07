PSG : Un plan machiavélique est rejeté pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Après avoir officiellement intronisé Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, le PSG fait face à l’épineux dossier Kylian Mbappé. Le prodige de Bondy souhaite rester parisien l’an prochain quitte à se retrouver libre en 2024. Mais alors que le club parisien souhaite absolument éviter ce cas de figure, Mbappé ne sera pas puni pour autant s’il venait à rester.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? L’attaquant de 24 ans affirmait récemment que rester au PSG était sa seule option pour le moment. Pourtant, ce dernier a communiqué envers son club afin d’affirmer qu’il n’étendrait pas son bail jusqu’en 2025, laissant ainsi un climat de tensions entre les deux parties.

Transferts - PSG : Mbappé veut rejoindre des grandes stars ! https://t.co/cJF1hCKKCf pic.twitter.com/tpffFOPNTL — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Mbappé vers une signature au Real en 2024 ?

Et si le Real Madrid pourrait envisager de passer à l’attaque dans les prochaines semaines concernant Kylian Mbappé, le Parisien précise également que le club espagnol pourrait tout à fait attendre juin 2024 pour signer la vedette du PSG.

Mbappé ne sera pas laissé sur le banc s’il restait au PSG la saison prochaine