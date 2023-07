PSG : À peine arrivé, Luis Enrique prépare du lourd

Pierrick Levallet

Christophe Galtier n'aura pas fait long feu au PSG. Après une saison cauchemardesque, le technicien français a été remplacé par Luis Enrique. Pendant sa conférence de présentation, l'entraîneur espagnol a déjà annoncé la couleur concernant son style de jeu. Et il se serait déjà mis au travail afin de ne décevoir personne la saison prochaine.

Christophe Galtier ne se sera pas éternisé au PSG. Après seulement une saison, l’entraîneur de 56 ans a fait ses valises et a rompu son contrat d’un commun accord. Le technicien français a été remplacé par Luis Enrique, sans poste depuis son départ de la sélection espagnole. L’ancien entraîneur du FC Barcelone préparerait d’ailleurs déjà du lourd au PSG.

Luis Enrique est déjà au travail au PSG

D’après les informations de Sports Zone , Luis Enrique et son staff se seraient déjà mis au travail. Depuis le Training Center, ils visionneraient certains matchs de la saison passée. Dans le même temps, ils seraient en train de tout de planifier pour l’exercice prochain, afin que les joueurs soient directement mis dans les bonnes conditions.

«Mon idée du football est un football offensif, un football divertissant»