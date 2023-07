Mbappé - PSG : Coup de tonnerre, un transfert XXL relance le mercato

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est un sujet extrêmement important en ce mercato estival et pas seulement pour le Paris Saint-Germain. Un départ ou non de la star française va changer beaucoup de choses, avec évidemment le Real Madrid qui serait en première ligne pour l’accueillir. Mais pour le moment, on semble se concentrer sur un tout autre dossier du côté de la Casa Blanca...

Un an après sa prolongation monstre, Kylian Mbappé fait une nouvelle fois la Une du mercato. Il a en effet annoncé sa volonté de ne pas aller au-delà de juin 2024, ce qui a fait l’effet d’une bombe au sein du PSG. Désormais, un transfert semble plus que jamais possible, puisque la nouvelle prolongation réclamée par Nasser Al-Khelaïfi ne serait absolument pas au programme.

Le PSG pense à Osimhen pour oublier Mbappé

Ce scénario est confirmé par plusieurs médias à l’étranger, qui assurent que le PSG aurait déjà trouvé le remplaçant de Mbappé en cas de départ. Il s’agirait selon Il Mattino de Victor Osimhen, grande obsession de Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC par le passé et qui aurait gardé un lien fort avec son entourage. Ce dossier est loin d’être simple, puisque le Napoli réclamerait des sommes folles pour son transfert et négocierait parallèlement une prolongation de contrat.

Le Real Madrid débarque