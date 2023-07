Le PSG veut oublier Kylian Mbappé, la réponse est cash

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats. Depuis qu’il a annoncé son possible départ libre en juin 2024, la star française a mis le Paris Saint-Germain dans une position extrêmement délicate et un transfert dès ce mercato estival semble être un scénario de plus en plus probable. Pour le remplacer, Luis Campos aurait déjà une idée en tête avec Victor Osimhen… qui semble toutefois s’éloigner du PSG.

L’annonce de Kylian Mbappé a secoué le PSG, mais pourrait avoir des répercussions sur tout le mercato estival. Son départ devra en effet être compensé et au sein du club on viserait l’un des meilleurs buteurs du moment, avec Victor Osimhen.

Osimhen, successeur de Mbappé ?

Il Mattino explique en effet ce vendredi que le Napoli craindrait une offensive d’envergure de la part du PSG, en cas de départ de Mbappé. Le gros joker se nomme évidemment Luis Campos, qui a déjà côtoyé le Nigérian au LOSC par le passé et qui serait toujours proche de son entourage.

Le PSG est arrivé trop tard