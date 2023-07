PSG : Mbappé provoque un coup de pression à l’étranger !

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est totalement relancé et les prochaines semaines s’annoncent cruciales, puisque le Paris Saint-Germain a clairement annoncé que sans une prolongation il serait poussé vers un transfert. Au sein du club on semble d’ailleurs déjà préparer sa succession, puisque la piste Victor Osimhen aurait récemment été relancée.

Perdre Lionel Messi et Kylian Mbappé le même été serait une véritable catastrophe pour l’image du PSG. C’est pourtant ce qui pourrait arriver, puisque la star française a annoncé vouloir partir libre en juin 2024 et la réponse de son club a été assez claire, avec un ultimatum posé en ce mois de juillet.

« Mbappé ne peut pas partir gratuitement »

« Nous voulons qu’il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement » a déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi, dans un long entretien accordé tout récemment au Parisien . « C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu ». Un transfert n’est donc pas à exclure, avec le PSG qui devra lui trouver un remplaçant.

Le PSG veut Osimhen, mais...