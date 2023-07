Neymar : Son sauveur est arrivé !

Arnaud De Kanel

Pressenti sur le départ à la suite d'une nouvelle saison contrastée, Neymar peut encore espérer aller jusqu'au bout de son contrat avec le PSG, en 2027. En effet, le Brésilien va retrouver Luis Enrique, un entraineur qui l'apprécie et qui l'a bien connu au FC Barcelone. Les cartes sont peut-être rebattues pour le numéro 10.

Le PSG a disloqué la MNM. Lionel Messi a été le premier à quitter le navire pour rallier l'Inter Miami tandis que Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. Neymar n'est pas non plus assuré de continuer son aventure avec le club de la capitale. Selon nos informations, le PSG cherche à le faire partir. Pour l'heure, Chelsea est le seul club européen qui aurait manifesté son intérêt comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Malgré tout, rien n'est joué pour le Brésilien qui pourrait totalement se relancer au PSG grâce à Luis Enrique.

Enrique botte en touche pour le transfert de Neymar

Présenté à la presse mercredi dernier, le technicien espagnol s'est montré assez évasif sur le cas Neymar. « Je n'ai pas encore parlé avec Neymar. J'ai parlé avec Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes. Je n'ai parlé avec aucun autre joueur de l'effectif. On aura bientôt la chance de se connaître. Ce genre d'informations reste en interne. Je dois résoudre ces points-là et en parler directement avec les joueurs. J'aime arriver dans les lieux et ne rien imposer. Je vais évidemment prendre des décisions, dans le consensus. Je veux voir comment ils s'entraînent, les écouter, voir comment ils se comportent, les rencontrer en tête à tête, voir comment cela va se passer. Le PSG a un effectif de très haut niveau. Il y aura des changements », avait déclaré Luis Enrique. Un ton qui laisse entendre que Neymar pourrait finalement rester au PSG.

Réunion au sommet entre Enrique et Neymar