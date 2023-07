Mercato : Le PSG en fait-il trop avec Mbappé ?

La rédaction

Kylian Mbappé est au coeur d’une guerre d’égos entre les hauts dirigeants du PSG et le Qatar au sujet de son avenir. Mbappé est poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, mais compte bien aller au bout de son intention : rester. Selon vous, le PSG dépasse-t-il les bornes avec Kylian Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG a déclaré la guerre à Kylian Mbappé. La semaine dernière, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, le président Nasser Al-Khelaïfi confiait que Mbappé ne partira pas libre de tout contrat à l’été 2024. Pour Le Parisien , Al-Khelaïfi assurait qu’il aurait deux semaines maximum pour prendre une décision finale au sujet d’une prolongation de contrat ou bien il serait vendu avant la fin du mercato.

Mercato : Le PSG veut gâter Mbappé, une offre tombe https://t.co/Q0sGs0sUWi pic.twitter.com/TZix3RKcup — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Mbappé charge le PSG

Par le biais d’une interview pour L’Équipe et France Football, Kylian Mbappé n’a pas tenu des propos tendres envers le PSG. « Je pense que jouer au PSG n'aide pas beaucoup parce que c'est une équipe qui divise, un club qui divise. Alors, bien sûr, cela attire les rumeurs, mais cela ne me dérange pas parce que je sais ce que je fais et comment je le fais ». Des déclarations qui ont fait jaser en coulisse. Le président du PSG aurait même tenu le discours suivant selon RMC Sport après avoir vu les déclarations de Kylian Mbappé. « Un manque de respect à tous les joueurs actuels. S’il pense vraiment cela, pourquoi ne part-il pas maintenant ? ».

Al-Khelaïfi et Leonardo sortent la sulfateuse

Licencié l’été dernier, Leonardo n’y est pas allé de main morte à son tour pour L’Équipe dimanche soir. « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu'il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions (le Real Madrid en 2018 et 2022, Liverpool en 2019, le Bayern Munich en 2020, Chelsea en 2021 et Manchester City en 2023), aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui ».



Pire, Le Parisien a lâché une bombe lundi soir. En effet, selon le quotidien de la capitale, le PSG serait prêt à utiliser les moyens de pression les plus élaborés et poussés pour ruiner la vie de Kylian Mbappé afin de le pousser vers la sortie.

Riolo l’assure, Mbappé va rester et répondra à chaque pression du PSG