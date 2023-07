Mbappé - PSG : Viré par le Qatar, il lâche une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’annonce de Kylian Mbappé, qui a décidé de ne pas activer l’option dans son contrat pour une saison supplémentaire, le PSG semble disposé à se séparer de sa star cet été, afin d’éviter un départ libre en 2024. Une solution validée par Leonardo. L’ancien directeur sportif du PSG estime que c’est peut-être le bon moment pour vendre Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions depuis qu'il a annoncé sa volonté de ne pas lever l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison. L'international français pourrait donc partir libre en 2024. Une perspective qui pousse le PSG à envisager un transfert dès cet été. Une départ qui semble très bien vu par un certain Leonardo.

PSG : La mère de Mbappé annonce sa prochaine destination https://t.co/EASzY2UVAy pic.twitter.com/K7Ng6q4LKq — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

«Le moment est venu que Mbappé parte»

« Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu'il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions (le Real Madrid en 2018 et 2022, Liverpool en 2019, le Bayern Munich en 2020, Chelsea en 2021 et Manchester City en 2023), aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui », lâche l’ancien joueur et dirigeant du PSG dans des propos accordés à L’EQUIPE .

«Il est un grand buteur, pas un créatif»