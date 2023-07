Mbappé fait craquer le PSG, il se fait dézinguer

Jean de Teyssière

Pierre angulaire du projet PSG, Kylian Mbappé est de plus en plus proche de la sortie alors qu'il y a quasiment un mois, il bénéficiait du statut d'intransférable. Désormais, le PSG, par la voix de son président, Nasser al-Khelaïfi, le menace publiquement de le vendre s'il ne prolonge pas son contrat. L'ancien directeur sportif du PSG, Leonardo, qui connaît bien Kylian Mbappé, a évoqué ce feuilleton et n'y est pas allé de main morte.

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG semble peu à peu s'obscurcir. Ces derniers jours, la tension semble être montée d'un cran, avec les différents courriers envoyés par le PSG et Mbappé ou encore la récente interview donnée par le champion du monde 2018 à France Football que plusieurs joueurs du PSG auraient fait remonter à la direction. Une situation qui n'a pas échappé à Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, qui connaît bien Mbappé et son clan pour avoir régulièrement dû négocier avec eux, notamment en 2021 lors de la prolongation houleuse du crack de Bondy.

Leonardo réclame le départ de Mbappé

Dans l'édition du jour de L'Equipe , Leonardo, ancien directeur sportif du PSG avait estimé que « pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. » Tout en évoquant ensuite le fait qu'il était possible de remporter la Ligue des Champions sans avoir Mbappé dans son effectif, il a ensuite surenchéri.

«Il est un grand joueur, pas un leader»