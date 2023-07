Mbappé s'en va, le PSG prépare un énorme transfert

Alexis Brunet

Alors qu'un premier groupe reprend le chemin de l'entraînement aujourd'hui au Campus PSG, de nouvelles têtes vont faire leur apparition. La dernière recrue en date, Lucas Hernandez sera par exemple de la partie. Il se pourrait bien à l'avenir que d'autres joueurs viennent renforcer le club de la capitale. Dusan Vlahović est par exemple ciblé par les dirigeants parisiens.

À l'heure de la reprise, le PSG a plutôt bien avancé sur son mercato. Luis Campos a déjà réussi à faire signer pas moins de cinq joueurs. Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-in et Lucas Hernandez ont déjà rejoint les rangs parisiens. Normalement la prochaine recrue devrait être le jeune Italien, Cher Ndour, qui se serait déjà engagé avec Paris. Après cela, Luis Campos va sûrement se concentrer sur la venue d'un autre attaquant.

Le PSG cible Dusan Vlahović

Avec le départ de Lionel Messi, et alors que Kylian Mbappé pourrait en faire de même dès cet été, le PSG se voit dans l'obligation d'aller rechercher un élément important supplémentaire minimum pour son attaque. D'autant plus que comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a aussi des clubs intéressés par ses services. Selon les informations de Fabrizio Romano, Paris aurait un œil sur Dusan Vlahović. Le buteur fait partie d'une liste de quatre noms. Il pourrait partie de la Juventus de Turin, mais seulement pour une offre importante.

Harry Kane et Victor Osimhen sont des possibilités

En plus de Vlahović, le PSG a depuis plusieurs semaines coché les noms de Victor Osimhen et de Harry Kane. Mais les deux buteurs coûtent très cher, et les négociations avec les différents clubs sont compliquées. La piste Gonçalo Ramos du Benfica Lisbonne existe aussi. Tout cela pourrait s'accélérer rapidement en cas de départ de Kylian Mbappé.