Le PSG boucle un transfert, ça ne va pas plaire à l’OL

Axel Cornic

Après des semaines de spéculations, le Paris Saint-Germain serait sur le point de boucler le départ d’un indésirable. Prêté l’été dernier, Mauro Icardi devrait en effet définitivement s’engager en faveur de Galatasaray, avec un transfert autour des 10M€ qui est annoncé. Une très bonne nouvelle pour le PSG, mais une moins bonne pour l’Olympique Lyonnais, qui pourrait être la victime collatérale de ce deal.

Alors qu’à Paris on parlait plus de lui pour ses frasques extra-sportives que pout ses buts, Mauro Icardi a retrouvé le sourire en Turquie, avec un prêt plus que réussi à Galatasaray. Aucune option d’achat n’avait été fixée pour l’attaquant de 30 ans, mais finalement le PSG pourrait boucler un transfert.

Icardi file à Galatasaray

C’est en tout cas ce qu’annonce L’Equipe ce dimanche, assurant que le PSG et Galatasaray ne doivent plus régler que quelques détails. En Italie, TMW va beaucoup plus loin en parlant d’un transfert totalement bouclé, avec Mauro Icardi qui serait déjà attend du côté d’Istanbul.

L’Arabie Saoudite fonce sur Lacazette

D’après les informations du portail Italie, ce transfert pourrait bien plomber les plans de l’OL ! Car l’Arabie Saoudite rêvait de recruter Mauro Icardi lors de ce mercato et face à l’échec, une autre star de Ligue 1 serait devenu la priorité. Il s’agirait d’Alexandre Lacazette, star de Laurent Blanc revenue à Lyon en juillet dernier et sous contrat jusqu’en 2025.