Mbappé braque le PSG, Leonardo lâche une punchline

Axel Cornic

Assez discret depuis son départ, Leonardo s’est exprimé sur l’actualité du Paris Saint-Germain et surtout sur le sujet central de cet été, l’avenir de Kylian Mbappé. Avec tous les évènements des dernières semaines, le dirigeant italo-brésilien semble en effet penser que le moment est enfin venu pour le Français de changer de club... et surtout pour le PSG de tourner la page.

Rien ne va plus entre le PSG et Kylian Mbappé. Depuis l’annonce de son possible départ libre en juin 2024, l’avenir de la star française est remis en question et personne ne peut vraiment dire qu’il sera encore là à la fin du mercato.

Messi est parti, le PSG veut un autre Champion du monde https://t.co/XVlupXpggo pic.twitter.com/ljohaeIeeU — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

« Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière »

Ancien directeur sportif du PSG en retrait depuis un un an, Leonardo s’est exprimé au sujet de l’énorme imbroglio autour de Kylian Mbappé, qui semble paralyser le mercato du PSG actuellement. « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière » a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à L’Equipe , à paraitre ce lundi.

« Il est tout à fait possible de gagner la Ligue des Champions sans Mbappé »